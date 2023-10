Aspettando GTA 6: i 5 dettagli più assurdi e incredibili della serie di Grand Theft Auto

Prendendo spunto dal nostro approfondimento con la classifica dei giochi di GTA dal peggiore al migliore, proseguiamo il nostro viaggio nell'epopea videoludica di Rockstar Games soffermandoci questa volta sui dettagli più assurdi e incredibili di Grand Theft Auto.

Sin dal primissimo capitolo dato alla luce nell'ormai lontano 1997, la saga di GTA ha saputo regalare a milioni di appassionati alcuni dei momenti più bizzarri e incredibili dell'intera storia dei videogiochi, merito dell'approccio adottato da Rockstar nell'offrirci una versione stereotipata e caricaturale della realtà.

Se da un lato visione delineata dalla Grande R ha consentito ai suoi autori di evidenziare le contraddizioni e le storture della cultura moderna, dall'altro l'impegno profuso da Rockstar nel fare di GTA uno specchio degli eccessi degli USA ha consentito ai giocatori di calarsi ulteriormente nei panni del proprio alter-ego. È proprio in quest'ottica che si incardina il lavoro di una software house che ha saputo trasformare i propri videogiochi in fenomeni di culto pieni di citazioni ed easter egg.

Eccovi perciò alcuni dei dettagli più assurdi di Grand Theft Auto che potrebbero esservi sfuggiti esplorando le strade digitali delle metropoli più iconiche e caratteristiche della serie Rockstar.

Il cuore di Liberty City

La trasposizione in salsa Rockstar della Grande Mela propostaci dagli sviluppatori di GTA 4 per raccontarci le disavventure di Niko Bellic nasconde un piccolo, grande segreto. Nel capolavoro open world lanciato nel 2008, l'allergia al politically correct di Rockstar Games assume contorni letteralmente 'monumentali' con la Statua della Felicità.



Nel petto della parodia della Statua della Libertà batte infatti un vero e proprio cuore, con catene che si irradiano dall'organo pulsante per rappresentare la moderna disillusione del sogno di libertà promesso agli immigrati.

Il Programma Epsilon

Tra gli aspetti più controversi della cultura statunitense che vengono 'presi di mira' da Rockstar con la serie di Grand Theft Auto troviamo i graffianti riferimenti a Scientology rappresentati dall'Epsilon Program, una pseudo-religione che compare in GTA San Andreas.



È però in GTA 5 che il culto immaginato dagli autori della Grande R diviene centrale nel racconto offertoci dalla campagna principale e dall'enorme lore che ne caratterizza l'esperienza free roaming, basti pensare agli assurdi passaggi radio delle pubblicità di Epsilon Program e alla demenzialità degli slogan ripetuti dalla setta e dai suoi membri portati a credere 'spintaneamente' alla resurrezione per opera del dio alieno Kifflom.

Alieni, bigfoot e fantasmi

Dagli UFO che sorvolano Los Santos in GTA 5 alla leggenda del Bigfoot, il microcosmo narrativo della serie di Grand Theft Auto trabocca di creature fantastiche, mostri e alieni che riflettono alla perfezione le storture e l'illogicità della sottocultura popolare.



Nella rappresentazione interattiva che il team Rockstar fa degli eccessi degli USA e, più in generale, della cultura occidentale, ritroviamo anche i fantasmi che si manifestano a più riprese nelle metropoli più famose di GTA e nelle loro immense periferie. A tal proposito è davvero impossibile non citare lo spaventoso fantasma di Jolene Cranely che si manifesta su Monte Gordo di GTA 5 tra le ore 23 e la mezzanotte 'locali', a imperitura memoria delle bassezze morali e umane a cui possono giungere gli abitanti fittizi di Los Santos.

Cospirazioni all'ombra del Monte Chiliad

All'apice degli intrighi e le macchinazioni governative teorizzate da Rockstar nella serie di Grand Theft Auto troviamo il Monte Chiliad di GTA 5 e i suoi numerosissimi misteri, molti dei quali attendono ancora di essere risolti dalla community.



Tra cospirazioni aliene, basi sotterranee, UFO reingegnerizzati e diavolerie governative assortite, il campionario di assurdità offertoci da Monte Chiliad ha ispirato centinaia di articoli e spinto tantissimi appassionati a sviscerarne i segreti per venire a capo di un enigma che aspetta ancora di essere dipanato.

Hot Coffee e il 'lato birichino' di GTA

Nel pieno dello sviluppo di GTA San Andreas, i vertici di Rockstar obbligarono i designer a ridurre la nudità e i contenuti sessuali previsti dalla visione originaria di Sam Houser per risparmiarsi l'ennesima polemica strumentale dei media generalisti e, soprattutto, rientrare nei paletti del rating Mature dell'ESRB.

Ebbene, parte di quel codice rimase all'interno dei dati di GTA San Andreas e i modder se ne servirono per dare vita a espansioni fan made che definire 'birichine' sarebbe un pallido eufemismo, considerando la natura esplicita dei rapporti intimi tra CJ e la sua ragazza ricostruiti dai programmatori indipendenti. La furiosa disputa che ne conseguì passo alla storia come 'Hot Coffee', un termine utilizzato dai modder e dai fan di GTA per descrivere, appunto, il minigioco 'a luci rosse' riattivato attingendo alle porzioni di codice inattive di GTA San Andreas.



Dopo questo tuffo nel passato della serie di Grand Theft Auto, guardiamo al futuro con questo nostro approfondimento su GTA 6 e cosa possiamo aspettarci dal nuovo kolossal Rockstar.