Aspettando GTA 6: quali sono i 5 personaggi più folli della serie?

Dopo aver esplorato nuovamente la Lost Santos di GTA 5 ed essere andati alla scoperta dei segreti del kolossal Rockstar, rimaniamo nella dimensione sandbox di questa iconica serie per focalizzarci su uno dei suoi aspetti più amati e, al tempo stesso, più controversi, ossia i suoi personaggi fuori di testa!

I 180 milioni di giocatori di GTA 5 e l'infinito numero di appassionati della serie sapranno già che l'IP di Grand Theft Auto non è rinomata solamente per l'immersione offerta dall'esperienza open world o per il tasso di adrenalina restituito dalle sue missioni, ma anche per il suo incredibile ventaglio di personaggi che definire eccentrici e folli sarebbe un pallido eufemismo. Dei tanti protagonisti e personaggi secondari incrociati (o interpretati) sin dall'inizio della serie, ce ne sono cinque che spiccano per imprevedibilità, scarso istinto di sopravvivenza e, perché no, sana pazzia:

Trevor Philips (GTA 5)

Potevamo non iniziare questo elenco con il più folle del terzetto di personaggi della campagna di Grand Theft Auto V? Dotato di una personalità imprevedibile e violenta, Trevor è un vero e proprio 'cane sciolto' che ama manifestare la sua indole distruttiva nei momenti più inattesi, dimostrando una totale mancanza di inibizioni e una genuina assenza di rimorsi per le atrocità (piccole o grandi) appena commesse. Basti citare in tal senso la dirompenza con cui decide di effettuare un colpo travestito da donna!

Catalina (GTA 3, GTA San Andreas)

Se Trevor incarna il lato più 'anarchico' della follia, la spietata Catalina di GTA 3 e San Andreas ne impersona gli aspetti più oscuri e brutali. La personalità senza scrupoli di questa antagonista la spinge a commettere i crimini più violenti senza dimostrare un briciolo di empatia per le vittime e per i suoi stessi compagni. Diversamente da Trevor, però, Catalina è mossa da una fame insaziabile di potere, un tratto caratteriale che contribuisce a renderla ancora più spietata e, per questo, odiata dai giocatori.

Brucie Kibbutz (GTA 4 e 5)

Tra i personaggi ricorrenti della saga di Grand Theft Auto, Brucie è un culturista e fanatico del fitness che fa di questi hobby la sua vera missione di vita. L'ossessione per un corpo perfetto si traduce in una personalità iperattiva e a tratti isterica, prova ne siano le strambe richieste fatte al protagonista di GTA 4 per spronarlo a riburare un elicottero militare per soddisfare le sue manie.

The Truth (GTA San Andreas)

Appassionato di teorie del complotto e tossicodipendente, The Truth è un personaggio a dir poco spiazzante: i suoi discorsi surreali e la spiccata eccentricità del suo stile di vita alternativo lo rendono uno degli attori secondari più folli e assurdi dell'intera serie. Vive in un mondo tutto suo e non lo nasconde, come testimoniato dai suoi monologhi deliranti sul potere delle piante psicotrope nell'equilibrio delle forze dell'universo (?!).

Michael De Santa (GTA 5)

D'accordo, di tutti i personaggi citati, quello di Michael potrebbe sembrare il più 'normale' in virtù dell'impegno profuso per ricostruirsi una vita (seppur solo di facciata) dopo le peripezie compiute in giovinezza con Trevor. Ma una volta caduta la maschera dell'uomo di famiglia, marito devoto e gran lavoratore, Michael si rivela per ciò che è realmente, ossia un criminale incallito dagli impulsi autodistruttivi e dal carattere bipolare, un uomo in lotta con sé stesso e nel quale immedesimarsi per dare impulso agli istinti più distruttivi e anarchici, ma sempre nella consapevolezza dei propri limiti.

La serie di Grand Theft Auto, insomma, è piena di personaggi folli e, con ogni probabilità, continuerà ad esserlo anche in futuro, in ragione delle esperienze indimenticabili regalate dai protagonisti più pazzi e dell'imprevedibilità restituita dalle scene che vertono attorno alle gesta compiute da questi personaggi 'borderline', tra situazioni esagerate e missioni eccentriche.