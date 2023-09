Aspettando GTA 6: arrivano nuovi retroscena sull'acquisizione di Cfx.re

In riferimento all'attesissimo capitolo che seguirà le orme di Grand Theft Auto 5, nell'ultimo periodo ci si è chiesto se GTA 6 Online avrà il supporto nativo a GTA RP. Le ragioni, in particolare, sono connesse all'acquisizione del gruppo Cfx.re ad opera di Rockstar Games, avvenuta nell'arco del mese scorso.

Il mondo è in trepidante attesa per GTA 6 ma, con il comunicato stampa rilasciato dal sopracitato gruppo sui propri canali comunicativi ufficiali, la luce dei riflettori è stata momentaneamente spostata in direzione di Cfx.re. "Sono state settimane intense, mentre continuiamo a integrare il nostro team e il nostro progetto nella nuova sede all'interno di Rockstar Games", recita l'inizio del comunicato. Le prime informazioni pubblicate dall'azienda sono state utili a chiarire un dubbio palesato da alcuni utenti: quella di Cfx.re è stata un'acquisizione o una fusione?

"Molti membri della community hanno chiesto informazioni sulla natura del nostro rapporto con Rockstar. Rockstar Games ha acquisito Cfx.re [...]. Funzionalmente è lo stesso team dietro le quinte, ma con il pieno supporto di Rockstar Games". Tuttavia, in tale occasione, Cfx.re ha parlato dei progetti in arrivo nel prossimo futuro, asserendo che il gruppo di sviluppatori è alle prese con il miglioramento della stabilità generale dell'infrastruttura. L'obiettivo dell'acquisizione sarà quello di garantire un miglioramento dei tempi produttivi di Cfx.re.

Rockstar Games è alle prese con lo sviluppo di uno dei progetti videoludici più importanti del prossimo futuro: grazie agli innumerevoli rumor che hanno preso piede nei mesi e non solo, come quello del costo di GTA 6 che si dovrebbe attestare sui 150 dollari al lancio, l'attenzione dell'utenza continua ad essere capitalizzata dalla possibilità che arrivi presto un annuncio di GTA 6 in pompa magna.