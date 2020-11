Aspettando GTA 6, com'è GTA 5 su PS5 e Xbox Series X? I dettagli in video!

In attesa di avere notizie dell'attesissimo ma ad ora mai annunciato Grand Theft Auto VI, l'attenzione rivolta dalla community videoludica a GTA 5 non sembra essere destinata a smorzarsi.

A gettare una nuova sferzata di interesse nei confronti di un titolo in grado di restare appetibile per ben tre generazioni di console consecutive, è giunto - tra gli altri - l'esordio della next gen. Grazie alle funzioni di retrocompatibilità di Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5, gli utenti che avevano acquistato Grand Theft Auto V su PlayStation 4 e Xbox One hanno infatti la possibilità di continuare ad avventurarsi lungo le strade di Los Santos anche sui nuovi hardware Sony e Microsoft. Ma quali sono le performance del gioco sulla nuova generazione?

Si tratta di uno degli aspetti su cui la Redazione di Everyeye si è concentrata nel confezionare un video che facesse il punto sulla stato di salute di GTA V. Tra gli elementi oggetto di analisi troviamo ovviamente anche il futuro arrivo della versione next-gen di GTA 5, con elementi extra e una vasta selezione di miglioramenti di natura tecnica e grafica. Infine, spazio anche ai contenuti di Cayo Perico Heist per GTA Online. Come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!