Aspettando GTA 6: ecco come girano le mod 4K di GTA 5 su un PC da migliaia di dollari

Le indiscrezioni su GTA 6 non accennano a placarsi e, anche per questo, i modder di Grand Theft Auto V provano a stemperare l'attesa per l'annuncio del nuovo capitolo dell'epopea free roaming cimentandosi con le mod iper realistiche in 4K di GTA 5.

L'autore dello spettacolare video che campeggia a inizio articolo è il solito DubStepZz, il creatore di contenuti su YouTube specializzatosi nei video 4K di GTA 5 con o senza Ray Tracing. L'ultimo filmato dello youtuber ci permette di ammirare i passi in avanti compiuti dai modder nella creazione di patch amatoriali con texture ad altissima definizione e di tool che, come il celebre ReShade visto in titoli come The Witcher 3 e Battlefield 5, contribuiscono a migliorare il già ottimo comparto grafico del capolavoro della Grande R.

Per spingere GTA 5 ai limiti del fotorealismo, DubStepZz afferma di aver dovuto spendere la bellezza di 10.000 dollari per assemblare un PC gaming con una CPU di ultima generazione e due schede video Nvidia RTX 2080 Ti in SLI: pur con tutte le esagerazioni del caso, l'investimento compiuto dallo youtuber non deve essere stato dei più leggeri, specie in considerazione della necessità di raggiungere gli 8K di risoluzione (il video non supera i 4K per le attuali limitazioni in upload della piattaforma di streaming di Google) e di implementare il Ray Tracing.

Prima di lasciarvi al nuovo video di GTA 5 in 4K, vi ricordiamo che l'universo multiplayer di GTA Online sarà presto scosso dall'apertura del Diamond Casino & Resort di Vinewood.