Aspettando GTA 6, giocatore intaglia la mappa di GTA 5 nel legno!

La prima metà del 2020 ha messo, e sta mettendo, a dura prova le comunità di molti Paesi del mondo. Per fronteggiare le complesse situazioni generate dall'incertezza e dal timore, molte persone hanno scelto di dare libero sfogo alla propria vena creativa.

Tra questi ultimi figura sicuramente l'utente attivo su Reddit come "Originartwork". Quest'ultimo ha infatti scelto di dedicarsi ad un'attività piuttosto peculiare per trascorrere il tempo durante la quarantena imposta dalla necessità di far fronte alla crisi sanitaria globale scatenata dall'epidemia di Coronavirus. Costretto in casa, esattamente come altri milioni di persone in tutto il mondo, l'appassionato di videogiochi ha scelto di unire il suo amore per il medium con la propria abilità nell'intagliare il legno.

Da questo particolare connubio è nato il progetto che potete visionare in calce a questa news: una bellissima riproduzione dell'intera mappa di Grand Theft Auto V! Gli angoli più remoti di Los Santos hanno così preso vita all'interno della creazione, con un risultato finale davvero notevole: che cosa ve ne pare, vi piace?



Nonostante gli anni trascorsi dalla sua prima pubblicazione il gioco Rockstar Games vanta ancora una community attivissima, con utenti PC che hanno dato forma a notevoli mod per GTA 5. Nel frattempo, il pubblico attende eventuali novità sull'arrivo di un GTA 6.