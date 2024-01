Aspettando GTA 6: GTA Vice City Nextgen Edition prende vita con il RAGE Engine di GTA 4

Siamo naturalmente tutti impazienti di tornare nella Vice City che Rockstar ha ricreato in GTA 6, ma per stemperare l'attesa gettiamo volentieri lo sguardo sul promettente GTA Vice City Nextgen Edition, un remake fanmade del cult pubblicato nel 2002.

Quello a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia è il trailer di presentazione di GTA Vice City Nextgen Edition, un progetto con cui gli autori intendono ricreare ogni singola missione del titolo Rockstar riscritti tramite il RAGE Engine impiegato originariamente per GTA 4.

Come ci spiegano gli autori del remake fanmade, "GTA Vice City Nextgen Edition è una mod globale basata sul motore di gioco RAGE di GTA IV. Questa mod non è solo l'ennesima conversione della città. Questa mod è un trasferimento completo di tutte le missioni del gioco originale. La rimasterizzazione ufficiale utilizza l'Unreal Engine solo per il rendering, ma il motore fisico del gioco è ancora basato su RenderWare, risalente a più di 20 anni fa, con meccaniche e animazioni obsolete. Stiamo utilizzando il motore di nuova generazione. Sì, non la sua versione più recente, ma l'unica su cui è possibile creare una tale modifica con la trama originale. Ecco perché la mod si chiama Nextgen Edition. Anche per questo motivo non è necessario confrontare la mod con GTA VI.

In primo luogo, uscirà solo nel 2025 e, in secondo luogo, sarà un gioco completamente diverso, in una città completamente diversa. Il nostro compito prioritario è trasferire le missioni originali e assicurarci che la familiare Vice City brilli di nuovi colori e che i fan del gioco abbiano l'opportunità di immergersi nuovamente nel mondo e nella trama, ma allo stesso tempo sperimentare nuove emozioni derivanti dal loro gioco preferito".

Tra le feature promesse dai creatori di GTA Vice City Nextgen Edition abbiamo: la versione migliorata della città della Definitive Edition; armi migliorate della Definitive Edition; tutte le auto della versione Xbox; modelli di tutti i personaggi e i pedoni della versione Xbox del gioco (con texture migliorate); tutte le stazioni radio originali; cutscene del gioco originale; design nello stile di il gioco originale; neon sugli edifici tratti da Vice City Stories; correzioni aggiuntive e miglioramenti da parte del Revolution Team.