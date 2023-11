Aspettando GTA 6: nostalgia canaglia con i trailer storici di Grand Theft Auto

È tutto vero, a inizio dicembre verrà mostrato il primo video di GTA 6: nell'impaziente attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Rockstar Games, vi invitiamo a ripercorrere insieme a noi la storia della serie rivedendo tutti i trailer di Grand Theft Auto.

La saga videoludica della Grande R, d'altronde, ha rappresentato un vero e proprio terremoto per l'intera industria dell'intrattenimento digitale e, di riflesso, per i milioni di appassionati che ne hanno contribuito al successo commerciale a livello planetario.

Da semplice esperienza sparatutto a fenomeno di massa, Grand Theft Auto è diventato il marchio inconfondibile di una visione interattiva che ha accompagnato le generazioni di videogiocatori avvicendatesi negli ultimi venticinque anni, fino a diventare un imprescindibile aspetto della routine quotidiana di un'infinità di fan.

Il video riassunto dei trailer di Grand Theft Auto assume così i contorni di un percorso a tappe, un viaggio interattivo (e introspettivo) nel quale immergersi per far riaffiorare i ricordi delle nottate trascorse a seminare il caos per le strade di Liberty City, San Andreas, Vice City e Los Santos. Già che ci siamo, vi invitiamo a restare su questi lidi per leggere il nostro approfondimento in due parti sull'incredile storia di GTA, un videogioco che ha cambiato tutto, seguito dallo speciale sulla storia di GTA e l'era dei capolavori.