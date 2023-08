Qual è il miglior GTA di sempre? La classifica dal più brutto al più bello

GTA, una saga multimilionaria che rappresenta specchio della cultura, dei problemi e degli eccessi della società americana, è una delle saghe più apprezzate dai gamer di tutto il mondo. Essa si colloca tra i prodotti dell'intrattenimento digitale più amati di sempre e il merito va senza ombra di dubbio al nome che compare a firma di ogni progetto: Rockstar Games.

I capitoli di Grand Theft Auto sono numerosi e, con l’uscita di GTA 6 che si fa sempre più vicina, è doveroso fare una riflessione su quanto ideato dalla talentuosa software house negli anni. Alla luce di quanto visto finora, qual è il miglior Grand Theft Auto di sempre? La risposta alla domanda sopraggiunge dalle pagine del portale di Metacritic, ove sono racchiuse le opinioni delle voci più illustri del settore dell’editoria videoludica.

7. Grand Theft Auto

Iniziamo la lista dei GTA più apprezzati della storia del franchise con il primo Grand Theft Auto. Valutato con un più che sufficiente 68/100, la versione GBA del prodotto è una tra le iterazioni meno apprezzate dalla critica specializzata. Nonostante non siano mancate le parole di elogio nell'ormai lontano 2004, ad aver affossato la posizione del titolo vi sono opinioni in cui si parla di Grand Theft Auto come di un progetto ove non è possibile "trovare nessuna qualità". Ciò nonostante, è proprio da questa "crisalide" che la saga di Rockstar è sbocciata, divenendo così una farfalla.

6. Grand Theft Auto 2

Grand Theft Auto 2 è stato apprezzato di più rispetto al suo predecessore; bene ma non benissimo per il capitolo uscito nel 1999, il quale ad oggi è in classifica con un punteggio pari a 70/100. Tra altisonanti 10 e più modesti 70/100 o 69/100, anche in questo caso troviamo in quel di Metacritic valutazioni pari a 40/100 o 2/10. A posteriori, i primi capitoli della saga di Rockstar sono stati in parte divisivi nella loro valutazione. In ogni caso, parliamo pur sempre di giochi imprescindibili da avere nel proprio curriculum da videogiocatori.

5. Grand Theft Auto: Vice City

A parimerito e sempre tenendo conto delle versioni PS2 del gioco, ad aggiudicarsi un punteggio di 95/100 da Metacritic vi è anche Grand Theft Auto: Vice City. Tommy Vercetti ha fatto breccia nei cuori dell’utenza e della critica specializzata, a tal punto da far entrare l’iterazione in questione nell’olimpo dei capitoli di GTA.

4. Grand Theft Auto: San Andreas

Stupisce un po' vedere San Andreas fuori dal podio dei titoli di GTA più apprezzati con un punteggio di 95/100, ma è ciò che succede quando il livello è altissimo come in questo caso. Ciononostante, l'avventura di Carl Johnson per PlayStation 2 è ad oggi tra le più amate di sempre: il fascino della Los Santos del 2004 è irresistibile, anche a distanza di quasi vent’anni. Non a caso, infatti, GTA San Andreas è per molti la migliore esperienza della serie.

3. Grand Theft Auto III

Rimaniamo nell'epoca PS2 con GTA III, altro titolo della saga capace di conquistare i cuori della critica specializzata e dei giocatori. Con un punteggio complessivo di 97/100 che lo mette al pari di un gioco tecnicamente superiore come Grand Theft Auto V, GTA III ha raggiunto apici qualitativi incredibili sotto vari aspetti. Uno su tutti il doppiaggio, definito dalla stampa specializzata come “semplicemente straordinario”, con nomi famosi del calibro di Koe Pantoliano, Michael Rapaport, Kyle MacLachlan e non solo. Ad aggiudicarsi le grazie dei recensori, inoltre, vi è una Liberty City esteticamente fenomenale e dall’atmosfera strabiliante.

2. Grand Theft Auto V

Per molti sarà il miglior capitolo della serie, per sarà inferiore a ciò che Rockstar ha saputo realizzare prima del 2013. C'è anche chi attribuisce a quel fenomeno inarrestabile che risponde al nome di GTA Online la "colpa" per la fin qui decennale pausa che si è presa il franchise. In ogni caso, Grand Theft Auto V conquista il secondo posto della classifica dei migliori GTA di sempre con un più che ottimo 97/100. Siete d’accordo con questa posizione?

1. Grand Theft Auto IV

A vincere la gara dei migliori GTA troviamo Grand Theft Auto IV. Le disavventure di Niko Bellic, incarnazione del sogno americano e del desiderio di una vita migliore di quella vissuta in madrepatria, hanno riscosso un punteggio pari a 98/100 al suo esordio. A non aver dato il proprio benestare – almeno nei termini di migliore iterazione della storia – è stato il pubblico: il divario tra l’8.3/10 GTA V e il 7.9 di GTA IV si fa sentire, ma la risposta spetta solo a voi adesso: quale dei due capitoli preferite?

Qual è il peggiore della serie?

Tocca adesso parlare di quella che la stampa ha definito senza alcun dubbio come l’esperienza di GTA peggiore di sempre: stiamo parlando di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, uscita nel corso del 2021 sulle piattaforma della scorsa e dell’attuale generazione. Il flop conseguito dalla collezione dedicata a GTA Vice City, GTA San Andreas e GTA III è stato ritenuto il punto più basso toccato da quanto realizzato da Rockstar, complice la pubblicazione di una collection celebrativa che ha lasciato interdetti i fan di tutto il mondo.

Nell'attesa di conoscere la vostra personale lista, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato ai migliori protagonisti di GTA da CJ a Trevor.