Aspettando GTA 6: Rockstar rifà il look al sito ufficiale e al Social Club

L'insostenibile attesa della community per il primo trailer di GTA 6 in arrivo a dicembre viene sublimata da Rockstar con il completo redesign del sito ufficiale della Grande R e del portale online del Social Club.

Ad accorgersi e rendere noto questo dettaglio apparentemente secondario del 'percorso di avvicinamento' al trailer dicembrino di GTA 6 sono i redattori di RockstarINTEL. A distanza di circa tre anni dall'ultimo redesign che ha interessato il sito di Rockstar Games, il nuovo portale della rinomata sussidiaria di Take-Two viene quindi svecchiato con una diversa veste grafica che mette in evidenza tutte le proprietà intellettuali più iconiche e rappresentative della compagnia.

Una delle modifiche più interessanti riguarda proprio l'integrazione del Rockstar Social Club al sito ufficiale, con la procedura unificata per effettuare il login al proprio account e riuscire, così facendo, a recuperare tutte le statistiche e i progressi delle proprie partite in giochi come Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V o GTA Online tramite l'apposito menù a tendina da richiamare nella homepage del sito di Rockstar.

Spazio anche a una nuova funzione di ricerca con opzioni mirate per recuperare i contenuti dal sito filtrandoli in base ai giochi, alla tipologia di messaggi, ai video e agli interventi della community. Il redesign del portale ufficiale della Grande R coinvolge anche il Rockstar Newswire, il 'blog istituzionale' dal quale gli sviluppatori condividono tutti gli aggiornamenti si propri giochi e le notizie riguardanti i progetti futuri della compagnia. In attesa di veder comparire sul nuovo portale di Rockstar tutte le informazioni e gli approfondimenti su GTA 6 dopo il lancio del video previsto per inizio dicembre, i ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sui 5 giochi Rockstar più sottovalutati di sempre, perché non si vive di soli GTA e Red Dead.