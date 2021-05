Aspettando GTA 6: tutta la storia della serie Rockstar in un solo video

Siete fan di Grand Theft Auto ma per qualche motivo non avete mai giocato alcuni dei vecchi capitoli? Nessun problema, poiché questo nuovo video contiene tutte le informazioni su ogni singolo episodio della serie Rockstar Games.

Il filmato in questione, realizzato dallo YouTuber Nick930 e della durata superiore alle due ore, racconta in maniera esaustiva delle origini della serie e delle difficoltà incontrate nello sviluppo. Il periodo coperto da questa sorta di documentario spazia infatti dal 1984 ai giorni nostri e include quindi i dettagli su ciascun gioco della serie Rockstar, dal primissimo Grand Theft Auto al più recente GTA V e relative riedizioni. Nel video vengono trattate anche le controversie relative ad alcune sequenze di episodi specifici, senza contare la possibilità di approfondire la conoscenza di alcuni titoli minori come Chinatown Wars per Nintendo DS e Liberty City Stories per PlayStation Portable.

Prima di lasciarvi al filmato di Nick930, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stata annunciata ufficialmente la data d'uscita della versione PS5 e Xbox Series X|S di Grand Theft Auto V, che arriverà quindi anche sulle console di nuova generazione con numerose migliorie dal punto di vista tecnico.