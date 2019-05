Aspettando GTA 6, ecco un video 4K di GTA V con grafica iper realistica

Le voci di corridoio su GTA 6 si fanno sempre più insistenti, e così lo youtuber DubStepZz si è servito del suo mostruoso PC gaming equipaggiato con due GPU Nvidia RTX 2080 Ti in SLI per mostrarci come potrebbe essere il nuovo progetto di Rockstar Games attraverso una versione iper-moddata di GTA V.

Mettendo l'incredibile potenza computazionale del suo computer da gioco al servizio di GTA 5, l'autore ha saputo spingere il comparto grafico del capolavoro a mondo aperto della grande R a livelli qualitativi e di realismo rapportabili a quelli che, presumibilmente, potremo raggiungere in ambito console solo dopo il lancio di Google Stadia o con l'avvento di PS5 e Xbox Scarlett.

Nel gameplay trailer che potete ammirare a inizio articolo, e nelle relative immagini che vi lasciamo in calce alla news, potete osservare una versione custom di GTA 5 capace, grazie all'accoppiata di schede video Nvidia di fascia alta, di raggiungere gli 8K di risoluzione (anche se nel video, per le limitazioni di YouTube, si arriva al massimo a 4K) e mantenersi stabilmente sopra i 60fps.

Recentemente, grazie anche ai rumor su GTA 6 e alla diffusione di una nuova role play mod di GTA V, l'ultimo atto della saga free roaming di Grand Theft Auto è tornato ad essere uno dei videogiochi più visti su Twitch.