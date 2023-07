Aspettando GTA VI: qual è la migliore città mai apparsa nella serie Rockstar?

GTA VI non è ancora uscito ma già si parla di un budget da record per uno dei giochi più attesi della nona generazione videoludica. Nella spasmodica attesa che Rockstar sveli qualcosa di concreto sul titolo, i fan si sono riuniti su reddit per eleggere la migliore città mai apparsa nella storia del franchise.

Quella di GTA è una serie che ci ha consentito di esplorare città gigantesche, vive, caratterizzate da una cura maniacale da parte di Rockstar Games e con una qualità generale a cui poche compagnie videoludiche al mondo possono ambire nell'ambito delle esperienze open world. Ma qual è l'ambientazione più riuscita che sia mai apparsa in un capitolo della serie?

Basandoci sui commenti di chi ha partecipato alla discussione, Los Santos è una delle città che più sono rimaste nel cuore degli appassionati: "Guidando per Los Angeles, mi ricordo costantemente di quanto sia accurata Los Santos", ha per esempio dichiarato un utente. "Non solo i punti di riferimento, ma anche riconoscere edifici casuali e cercarli più tardi ed esclamare: quello è un condominio di GTA V!". Parole a cui fanno eco quelle di un altro giocatore impressionato dalla cura riposta nella costruzione di Los Santos, apparsa prima in GTA San Andreas e poi in GTA V: "Ero al molo due settimane fa. Le montagne a nord sulla costa, le case di fronte alla spiaggia, il molo e le spiagge stesse. Mi sentivo come se fossi nel gioco".

Un'altra città particolarmente amata è quella di Vice City, apparsa per l'appunto in GTA Vice City e di ritorno, stando ai rumor, in GTA VI. Ma l'ambientazione che attualmente ha ricevuto maggiore feedback positivo nel thread reddit è la Liberty City di GTA IV descritta come "viva e dinamica come la vera New York", da parte dell'utente NJ_Bus_Nut. E voi a quale città di GTA siete maggiormente affezionati? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti.