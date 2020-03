Aspettando Half-Life Alyx: City 17 e il Laboratorio di Russell si presentano con Steam VR!

Tra pochi giorni, Valve Index sarà nuovamente acquistabile, dopo un periodo che ha visto l'hardware completamente esaurito dei mercati di un'ampia selezione di Paesi.

Gli utenti interessati all'acquisto avranno così modo di riservarsi un visore VR Valve giusto in tempo per poterlo utilizzare per testare Half-Life: Alyx, in arrivo il prossimo 23 marzo. Per ingannare l'attesa che separa gli appassionati dalla pubblicazione del titolo, la software house ha voluto pubblicare un piccolo antipasto dell'esperienza, dedicato a coloro che già posseggono Valve Index o ne hanno ordinato uno.

Stiamo parlando della possibilità di esplorare in anteprima due aree di gioco che saranno presenti in Half-Life: Alyx. La prima di queste include una sezione di City 17, mentre la seconda accompagnerà i giocatori alla scoperta del Laboratorio di Russell. Per poter usufruire dei contenuti è sufficiente accedere a Steam VR Home. Per mostrare il contenuto anche ad altri utenti, lo YouTuber "2kliksphilip" ha realizzato un video dedicato a ciascuna area. In apertura a questa news, è possibile visionare l'area all'aperto, mentre il video in calce ha per protagonista il misterioso laboratorio. Qualità di rendering e interattività, evidenzia Valve, sono minori che in Half-Life: Alyx, ma comunque utili a farsi una prima idea dell'esperienza.



Per tutti i dettagli sul nuovo capitolo della leggendaria saga e in attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye trovate un'ultima anteprima di Half-Life: Alyx.