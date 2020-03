Aspettando Half-Life Alyx, parla il CEO Newell: l'interfaccia neurale tra gli studi Valve

Mentre l'importante Compagnia si prepara all'attesissimo lancio di Half-Life: Alyx, il CEO di Valve Gabe Newell ha rilasciato un'interessante intervista.

Nel corso di quest'ultima, il noto dirigente ha affrontato diverse tematiche, tra le quali spicca anche la futura direzione dell'industria dell'intrattenimento. A questo proposito, Newell ha voluto evidenziare come da tempo Valve sia impegnata in attività di ricerca legate allo sviluppo di sistemi di interfaccia neurale. "Penso che si tratti di un evento in grado di rimettere in discussione ogni forma di intrattenimento che non stia realizzando riflessioni in merito. - ha dichiarato il CEO Valve - Se si è nel business dell'intrattenimento e non stai pensando a questo tema, sei destinato a doverci pensare parecchio di più nel futuro".



Nella sua riflessione, Newell ha evidenziato: "Ci troviamo più vicini a Matrix di quanto la gente non pensi. Non sarà come Matrix, che è un film e ha ignorato tutte le interessanti sottigliezze tecniche e quanto un mondo post interfaccia neurale potrebbe essere strano. Ma avrà un impatto enorme sulle tipologie di esperienze che creiamo per le persone". Una riflessione sicuramente interessante, che apre le strade della fantasia a numerose riflessioni sulle potenzialità che le ricerche su questa tecnologia potranno avere nel lontano futuro.