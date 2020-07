Aspettando Halo Infinite: ecco come giocare ad Halo 3 in terza persona con una mod!

Nell'impaziente attesa di ammirare la campagna di Halo Infinite all'evento Xbox Series X, un fan dell'iconica serie FPS di Microsoft ha approfittato dell'ingresso di Halo 3 nella Master Chief Collection su PC per realizzare una mod che lo trasforma in uno sparatutto in terza persona.

La mod è stata realizzata dallo sviluppatore amatoriale conosciuto come Parapara ed è già disponibile su Nexus Mods in via del tutto gratuita. Il progetto del fan di Master Chief stravolge l'inquadratura classica della saga FPS della casa di Redmond per dare modo agli appassionati di provare una visuale "alla Gears of War" in terza persona.

Ciò che rende davvero interessante questa mod sono però gli sforzi profusi dal suo autore per rendere compatibili tutti gli elementi dell'interfaccia alla nuova inquadratura, garantendo così un'esperienza di gioco piacevole nonostante alcune limitazioni legate, ad esempio, alla precisione del sistema di mira. Se non altro, la mod in questione permette di giocare l'intera campagna in modalità cooperativa, a patto che tutti i giocatori abbiano installato questa patch amatoriale scaricandola dalle pagine di Nexus Mods.

Prima di lasciarvi alla video dimostrazione di questa ambiziosa mod, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Halo 3 su PC.