Aspettando Halo Infinite: Master Chief sui campi da baseball con Nadella

Mentre il rinvio di Halo: Infinite ha costretto i giocatori ansiosi di vestire ancora una volta i panni di Master Chief, il protagonista della celebre saga videoludica è stato avvistato sui campi da baseball.

Il CEO di casa Microsoft, Satya Nadella, è stato invitato sul campo dai Seattle Mariners per onorare la tradizione del "primo lancio". Evidentemente, rispondere all'appello del team della Major League di Baseball non è semplice in tempi in cui l'emergenza sanitaria internazionale impone vincoli agli spostamenti e numerose precauzioni nell'ambito delle relazioni sociali.

Nadella, tuttavia, non ha voluto rinunciare all'invito ed ha dunque deciso di procedere con un "lancio virtuale". Ad occuparsi della ricezione troviamo nientemeno che Dave Valle, ex ricevitore per gli stessi Seattle Mariners. Il risultato dell'operazione è visibile direttamente in calce a questa news, grazie a una clip video pubblicata dal team sportivo. All'invito di Valle a impegnarsi maggiormente, il CEO Microsoft ha replicato chiamando in campo...Master Chief! Quest'ultimo si è dunque presentato munito di palla da baseball e da una nutrita schiera di Spartan.



Al momento, il gioco in sviluppo presso 343 Industries è privo di una data di lancio, e dunque Halo: Infinite non accompagnerà il lancio di Xbox Series X e Series S.