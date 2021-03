Aspettando Halo Infinite, un salto nel passato con menu e musiche dei capitoli della serie

Halo: The Master Chief Collection ha fatto un lavoro eccellente nel preservare i primi capitoli della serie di Halo, presentandoli in forma smagliante ai giocatori di nuova generazione e ai più nostalgici desiderosi di rivivere le avventure di Chief. Nella raccolta, tuttavia, manca qualcosa: i menu principali dei giochi della saga.

Dalla raccolta è infatti possibile accedere rapidamente a tutte le missioni dei giochi inclusi senza passare dalle schermate iniziali dei singoli capitoli, che a modo loro pure hanno fatto la storia con scorci evocativi e musiche malinconiche e rilassanti. I creatori del fansite halome.nu hanno quindi ben pensato di preservare anche quest'aspetto della saga simbolo di Xbox, raccogliendo in un unico posto tutte le schermate di avvio dei giochi, da quelle della trilogia originale con le musiche indimenticabili di Marty O'Donnell, a quelle dei più recenti Halo 4 e Halo 5: Guardians. Spazio ovviamente anche per ODST, Reach, Wars e persino per Halo Infinite. Per quest'ultimo è stato inserito il menu della demo mostrata lo scorso anno: dal momento che da allora il gioco è andato incontro ad un rinvio e a sostanziali modifiche, è possibile che nel frattempo sia cambiato e che quello mostrato non sia quello definitivo. Nel frattempo, dobbiamo accontentarci!

Potete fare un nostalgico salto nel passato anche voi dirigendovi su questo sito e selezionando la schermata di vostro interesse grazie al menu di selezione. Halo Infinite, ricordiamo, uscirà in autunno su PC, Xbox One e Xbox Series X|S: in questi giorni, i ragazzi di 343 Industries ci hanno dato un assaggio del sonoro di Halo Infinite.