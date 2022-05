Aspettando Haunted Chocolatier: 20 milioni di copie vendute per Stardew Valley

All'inizio del 2020, i dati di vendita riferivano di circa 10 milioni di copie vendute per Stardew Valley. Due anni dopo, l'opera firmata da Concerned Ape può festeggiare un traguardo ben più ambizioso!

Dalle pagine del sito ufficiale di Stardew Valley, apprendiamo infatti che nel corso degli ultimi due anni, l'apprezzato titolo ha catturato l'interesse di un pubblico incredibilmente vasto. Complice forse anche la reclusione forzata scatenata in pressoché tutto il mondo dalla pandemia di Covid-19, l'opera di Concerned Ape ha raggiunto l'impressionante risultato di oltre 20 milioni di copie vendute!



Il dato coinvolte tutte le piattaforme di pubblicazione di Stardew Valley, tra le quali si contano anche le console di casa Sony, Microsoft e Nintendo, oltre a dispositivi mobile sia iOS sia Android. La maggioranza del pubblico del simulatore di fattoria si trova però sui lidi dell'universo PC. Sull'hardware, il titolo Indie ha infatti venduto circa 13 milioni di copie. Un traguardo incredibile per un titolo sviluppato pressoché in solitaria dal solo Concerned Ape.



Nel festeggiare i dati di vendita aggiornati al marzo 2022, l'autore prosegue lo sviluppo della sua prossima avventura videoludica. Dopo la presentazione del primo gameplay trailer di Haunted Chocolatier, il peculiare titolo per PC e console è ancora privo di una data di uscita precisa.