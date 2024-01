Aspettando Hellblade 2: il primo capitolo è in fortissimo sconto su PC e Xbox

Contestualmente al lancio delle Offerte sui Successi Indipendenti ID@Xbox di Xbox Store, la divisione videoludica di Microsoft offre a tutti gli appassionati di avventure a vocazione narrativa l'opportunità di recuperare il primo capitolo di Hellblade acquistandolo a pochissimi euro su PC e console Xbox.

A più di cinque anni dal lancio di Hellblade Senua's Sacrifice, il capitolo inaugurale dell'odissea thrilling di Ninja Theory è la protagonista indiscussa della nuova tornata di offerte targate Xbox che sta coinvolgendo sia Steam che Microsoft Store.

L'avventura che racconta il primo, indimenticabile viaggio della guerriera Senua nel regno dei morti è infatti in vendita su PC e console Xbox a 2,99 euro, un prezzo a dir poco irresistibile per gli amanti del genere che non hanno ancora esplorato questo universo visionario e introspettivo.

Si tratta quindi di un'occasione perfetta per iniziare l'avventura di Senua in attesa del lancio del secondo capitolo, previsto per il 21 maggio su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. A tal proposito, ci riallacciamo alle emozioni restituiteci dal filmato di approfondimento dell'Xbox Developer Direct che ne ha svelato la data d'uscita per proporvi il nostro speciale su Hellblade 2 Senua's Saga, oltre la grafica da capogiro c'è di più.