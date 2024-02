Aspettando Helldivers 2 su PC e PS5: il nuovo video riassume gli eventi del primo capitolo

Alle rassicurazioni di Arrowhead sul supporto post-lancio spaziale di Helldivers 2 con DLC e update totalmente gratis, gli sviluppatori svedesi accompagnano un video approfondimento che ripercorre gli eventi del primo capitolo dello sparatutto sci-fi.

Il filmato datoci in pasto dalla software house di Stoccolma ci ricorda che l'esperienza interattiva da vivere nell'universo sparatutto di Helldivers 2 si svolge a cento anni di distanza dagli eventi conclusivi del primo capitolo della serie, con la Super Terra uscita vittoriosa dallo scontro con gli insettoidi Terminidi, i grotteschi Cyborg e gli imperscrutabili Illuminati.

Il secolo di pace e prosperità successivo alla conclusione della Guerra Galattica, però, verrà spezzato dalla rivolta dei Terminidi causata dalla loro trasformazione in 'animali da allevamento' per acquisire la preziosa sostanza E-710 utilizzata dagli umani per dare impulso alla propria macchina industriale, tecnologica e bellica.

Con la rivolta su scala galattica dei Terminidi e l'arrivo di una nuova, spaventosa minaccia, le autorità che governano la Super Terra e le colonie extrasolari col pugno di ferro decidono quindi di affidare ancora una volta il proprio destino alle truppe scelte degli Helldivers.

La battaglia per la difesa della Super Terra avrà ufficialmente inizio il prossimo 8 febbraio, con il lancio del nuovo sparatutto sci-fi di Arrowhead e SIE su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Per un ulteriore approfondimento sul gameplay, qui trovate il video di Helldivers 2 dallo State of Play.