Aspettando Hogwarts Legacy:la Cerimonia del Ballo del Ceppo di Harry Potter torna a Milano

Sullo sfondo delle Arti Oscure di Hogwarts Legacy dalla Gamescom, gli appassionati di Harry Potter celebrano il ritorno in Italia della Cerimonia del Ballo del Ceppo.

Il ballo invernale che onora una delle più iconiche delle tradizioni del Torneo Tremaghi, quindi, farà tappa in Italia per offrire a tutti l'opportunità di interagire con il personale di sala, assistere alle spettacolari performance dei ballerini, scattare foto in ricordo dell'evento e gustarsi una serata fiabesca a tema Harry Potter.

Nell'impaziente attesa per il lancio di Harry Potter, i fan del maghetto possono così immergersi in una "serata di educate frivolezze" partecipando a una festa elegante ma, al tempo stesso, informale con musica, prelibatezze a tema e magici momenti.

Coprodotta da Warner Bros. Themed Entertainment e Fever, 'Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo' assumerà i contorni di una festa magica della durata di due ore che riunirà gli appassionati in un evento a tema Ballo del Ceppo. Lo spettacolo incentrato sulle magiche storie di J.K. Rowling si terrà in città selezionate in tutto il mondo, da Montreal a Houston passando per Città del Messico e, in Italia, per Milano.

Il Wizarding World dello spettacolo approntato da Warner Bros. e Fever avrà luogo l'11 novembre 2022 nella splendida cornice del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci nel centro di Milano. Varie attività interattive permetteranno ai partecipanti di interagire tra di loro durante l'intera esperienza, ma solo per un periodo limitato. I biglietti per partecipare alla Cerimonia del Ballo del Ceppo saranno disponibili per l'acquisto sulla piattaforma di Fever a partire da giovedì 8 settembre, ma i fan che si iscriveranno alla lista d'attesa (trovate in link in calce alla notizia) sbloccheranno l'accesso esclusivo per assicurarsi biglietti in anticipo.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su cinque dettagli interessanti di Hogwarts Legacy.