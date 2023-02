Aspettando Hogwarts Legacy: riscopriamo Harry Potter e La Pietra Filosofale per PS1

Ormai non manca molto all'arrivo sugli scaffali di Hogwarts Legacy e chi ha preordinato la versione digitale più costosa del gioco potrà iniziare ad avviarlo già da questa notte. Se volete ingannare l'attesa, vi proponiamo un lungo filmato che vi permetterà di fare un tuffo nel passato.

In compagnia de LaSignoraFletcher, abbiamo infatti giocato per quasi due ore il vecchio Harry Potter e La Pietra Filosofale sul canale Twitch di Everyeye. Per chi non lo sapesse, si tratta del primissimo gioco legato alla famosissima serie, giunto sul mercato poco dopo l'arrivo nelle sale dell'omonima pellicola cinematografica che ha dato il via alla saga.

Nel corso della diretta trasmessa sulla piattaforma viola, abbiamo ripercorso le prime fasi dell'avventura iniziale di Harry Potter, grazie alla quale è stato possibile accompagnare il maghetto nelle sue prime esperienze all'interno del castello di Hogwarts. Come potete vedere nel video in apertura della notizia, abbiamo appreso incantesimi durante le lezioni e preso parte a qualche partita di Quidditch, disciplina che purtroppo non sarà presente nel nuovo Hogwarts Legacy.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione in corso di Hogwarts Legacy. Avete letto il nostro speciale dedicato ai cinque migliori giochi di Harry Potter?