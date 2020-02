Aspettando Horizon Zero Dawn 2, il gioco PS4 festeggia il terzo anniversario!

Esattamente tre anni fa, in data 28 febbraio 2017, Horizon: Zero Dawn ha realizzato il proprio debutto su PlayStation 4, conquistandosi rapidamente l'affetto di un ampio numero di videogiocatori.

Accolto positivamente anche dalla stampa di settore, il titolo si è nel tempo affermato come una delle principali esclusive della scuderia di PlayStation 4. Non sorprende dunque eccessivamente che i canali social di casa Sony stiano celebrano la ricorrenza con alcuni messaggi dedicati. Tra questi possiamo citare il cinguettio pubblicato dall'account ufficiale di PlayStation UK che potete visionare direttamente in calce a questa news, in cui leggiamo: "Esattamente tre anni fa ci siamo innamorati di Aloy, arco e frecce, ed animali meccanici giganti e letali. Buon compleanno Horizon: Zero Dawn!".



Recentemente, hanno trovato diffusione alcune voci di corridoio che vorrebbero il gioco in procinto di approdare anche su di un'ulteriore piattaforma: rumor parlano infatti di una versione PC di Horizon: Zero Dawn. Ad ora, tuttavia, nulla di tutto ciò è stato ufficialmente confermato, né da Sony né da Guerrilla. Nessun aggiornamento neppure sul fronte di un possibile sequel, nonostante, anche in questo caso, non manchino speculazioni su di un possibile Horizon Zero Dawn 2 per PS5. Voi cosa ne pensate, vorreste tornare a vestire i panni di Aloy?