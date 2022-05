Aspettando Kingdom Hearts 4: Sora finisce in uno spot di Taco Bell!

Mentre Testusya Nomura e Akiko Ishibashi lavorano a Kingdom Hearts 4, il povero Sora si ritrova all'improvviso all'interno di uno spot pubblicitario firmato Taco Bell.

La nota catena di fast food che propone pizza con un twist messicano ha infatti pubblicato una pubblicità davvero bizzarra. Sui canali social ufficiali dell'azienda, ha trovato spazio lo spot che potete visionare direttamente in calce a questa news. Con un jingle peculiare, Taco Bell chiama in causa il protagonista della serie di casa Square Enix, che viene espressamente citato nella canzone. Con una bizzarra rima tra "soda" e "Sora", l'azienda multinazionale sembra celare nel proprio reparto marketing diversi appassionati di Kingdom Hearts.



La pubblicità, ad ogni modo, non sembra avere espressi collegamenti con Square Enix: ci sentiamo dunque di escludere - forse? - che Sora possa finire per ritrovarsi in un mondo a tema Taco Bell all'interno di Kingdom Hearts 4. Quanto a quelli che saranno i mondi di Kingdom Hearts 4, ancora non sappiamo dove abbia intenzione di andare a parare Tetsuya Nomura, ma le opzioni sono davvero molte. Grazie alla partnership con Disney, Square Enix potrebbe infatti decidere di avventurarsi oltre i confini dei classici d'animazione e dei film Pixar, per puntare invece al Marvel Cinematic Universe e a Star Wars.