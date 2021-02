Aspettando Little Nightmares 2: giochiamo al primo capitolo su Twitch il 10 febbraio

Non vedete l'ora di giocare a Little Nightmares 2? Vi comprendiamo perfettamente. Il nuovo gioco confezionato da Tarsier Studios si è confermato all'altezza delle aspettative, ma non uscirà prima di giovedì 11 febbraio.

Per questo motivo, la redazione di Everyeye ha ben pensato di venire in vostro soccorso rendendovi più piacevole l'attesa. Come? Giocando al primo episodio della serie, ovviamente! Domani 10 febbraio a partire dalle ore 20:00 i nostri redattori giocheranno a Little Nightmares sul canale Twitch di Everyeye, in vista dell'uscita del nuovo capitolo. Un'occasione imperdibile per riscoprire un puzzle-platform dalle atmosfere disturbanti, che mette i giocatori nei panni di Six, una ragazzina intrappolata su un'enorme imbarcazione abitata da anime corrotte.

Nel frattempo, vi consigliamo di leggere la recensione di Little Nightmares 2 curata dal nostro Marco Mottura, che mette in evidenza i pregi di un platform ispirato e ammaliante, che amplia con intelligenza la formula del predecessore incorniciandola con una solida realizzazione tecnica. Little Nightmares 2 uscirà l'11 febbraio su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia, dove sarà gratis fin dal day-one per tutti gli abbonati Stadia Pro.