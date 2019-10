Aspettando Luigi's Mansion 3, un fan immagina una versione di Nintendo Switch Lite a tema

Nintendo al di là di quella a tema Pokémon Spada e Scudo, non ha ancora svelato eventuali piani per versioni "custom" di Nintendo Switch Lite, la nuova versione della console più compatta e leggera e pensata per giocare esclusivamente in modalità portatile.

Ma le edizioni a tema piacciono sempre ai fan, ed uno in particolare, per ingannare l'attesa che ci separa dall'uscita di Luigi's Mansion 3, ha provato ad immaginare una versione di Switch Lite dedicata proprio a quel fifone del fratello di Mario, nella sua più recente avventura.

Manco a dirlo la console è verde, sia per il colore storico del personaggio, sia per via della sua versione "gommosa" che apparirà nel gioco, Gommiluigi, una sorta di clone che il giocatore sarà in grado di controllare per raggiungere zone più impervie, e che appare proprio sul retro della console stessa.

Le finiture sono invece color crema, come i tasti e le due levette analogiche. Potete vedere l'immagine in calce alla news. Per il momento Nintendo non ha annunciato né un modello di Switch Lite in tema con il gioco, né un bundle che contenga console e videogame, ma mai dire mai. Voi che ne pensate? Vi piace la versione di Switch immaginata dall'utente? La comprereste? Credete che la Grande N possa pensare a qualcosa del genere in futuro, magari con l'avvicinarsi della stagione natalizia?

Nell'attesa, date un'occhiata all'ultimo trailer di Luigi's Mansion 3, ma soprattutto alla nostra anteprima di Luigi's Mansion 3.