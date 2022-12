Aspettando Mario Kart 9, si aggiorna Mario Kart 7: update disponibile!

In attesa di scoprire cosa mai avrà in serbo Nintendo per il futuro Mario Kart 9, arriva a sorpresa un aggiornamento per...Mario Kart 7, titolo per Nintendo 3DS esordito nel dicembre 2011.

A ben 11 anni di distanza, l'amatissimo racing game è infatti pronto a ricevere un update dedicato. La patch 1.2, ora disponibile per il download per i giocatori ancora in possesso della console portatile, fa seguito all'aggiornamento 1.1 di Mario Kart 7, la cui pubblicazione risale addirittura al 15 maggio del 2012! Da Nintendo, pochi dettagli sui contenuti al centro dell'update appena pubblicato. Le note condivise dal colosso di Kyoto si limitano infatti a rendere noto di aver provveduto alla "risoluzione di alcuni problemi, al fine di migliorare l'esperienza di gioco". L'installazione della patch 1.2 sarà necessaria per poter avere accesso alla componente multiplayer di Mario Kart 7.



Un intervento piuttosto bizzarro, che giunge decisamente a sorpresa, in una fase in cui lo stesso Mario Kart 8 vanta ormai diversi anni sulle spalle. Esordito in origine sulla sfortunata Wii U, il racing game divenne disponibile nel corso della primavera 2014. Successivamente, Mario e compagni tornarono in corsa con Mario Kart 8: Deluxe, riedizione pubblicata su Nintendo Switch nel 2017. A breve, il gioco accoglierà i tracciati del Pacchetto Percorsi Aggiuntivi 3 di Mario Kart 8: Deluxe.