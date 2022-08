Aspettando Mario Kart 9: Breaking Bad invade la pista Arcobaleno con Walter e Jesse!

Mentre prosegue il crossover ufficiale tra Fortnite e Dragon Ball, la community videoludica dà vita ad una fusione decisamente più bizzarra, che unisce gli universi di Mario Kart e Breaking Bad.

Un appassionato videogiocatore, nonché VFX artist, ha infatti dato vita al folle filmato che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Con il video, il creativo utente Chiptuner teletrasporta due personaggi d'eccezione tra i tornanti della Pista Arcobaleno.



L'iconico tracciato accoglie infatti suo malgrado un inseguimento forsennato tra Walter White e Jesse Pinkman! Abbandonati temporaneamente i confini di Breaking Bad, i due protagonisti dell'acclamata serie TV sono pronti a cimentarsi in una sfida all'ultima curva. Per scoprire il vincitore, non vi resta che visionare il divertente filmato! In sottofondo, il video propone una versione remixata del tema musicale principale della Pista Arcobaleno, realizzata da Flash Memory.



Dopo lo straordinario successo riscosso negli anni da Breaking Bad, Walther White e Jesse Pinkman hanno di recente fatto ritorno in scena nello spin-off Better Call Saul, giunto da poco a conclusione con l'esordio della Stagione 6. Nel frattempo, prosegue il supporto offerto da Nintendo all'ultima iterazione di Mario Kart, con la pubblicazione su Nintendo Switch del nuovo DLC di Mario Kart 8: Deluxe.