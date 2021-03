Aspettando Mario Kart 9: la Pista Arcobaleno diventa realtà grazie a Hot Wheels!

Mentre iniziano a farsi strada rumor su di un Mario Kart 9 per Nintendo Switch in arrivo nel corso di quest'anno, una delle piste più iconiche della serie si appresta a prendere vita.

Dopo la collaborazione tra LEGO e Nintendo per dar vita a peculiari incarnazioni dei mattoncini colorati del Nord Europa dedicati a Super Mario, ora anche Mattel sembra pronta a farsi portatrice di nuove produzioni dedicate all'icona dei videogiochi. Non solo idraulico, il leggendario personaggio Nintendo ha dimostrato negli anni un'ottima abilità alla guida, manifestata da ultimo in Mario Kart 8: Deluxe e tra i circuiti casalinghi di Mario Kart Live: Home Circuit. Eppure, sembra che una ulteriore declinazione della saga sia pronta a scaldare i motori.

Tra le pagine di Amazon USA è infatti possibile avvistare una pagina dedicata a una riproduzione in chiave Hot Wheels della Pista Arcobaleno della serie Mario Kart, anche se al momento mancano annunci ufficiali in merito al prodotto. Dalle immagini disponibili nella pagina, - le trovate direttamente in calce a questa news - la pista sembra essere ampiamente modulabile, mentre tra i personaggi inclusi figurano Mario e King Boo. Altri piloti, come Peach, Yoshi e Luigi, e kart sono disponibili separatamente per l'acquisto. La scheda Amazon USA non indica il prezzo proposto per il set da Mattel, ma indica il 29 maggio 2021 come data di uscita del prodotto.



In occasione del Mar10 Day, il 10 marzo, Hot Wheels ha inoltre presentato degli speciali deltaplani per i kart di Super Mario.