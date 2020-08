Aspettando Marvel's Avengers: la storia di Kamala Khan alias Ms Marvel in video!

Con un inatteso anticipo, la Closed Beta di Marvel's Avengers è disponibile su PS4: i giocatori attivi sulla console ammiraglia Sony hanno dunque finalmente la possibilità di testare con mano la produzione Crystal Dynamics.

Nell'ambito di questa prima sessione di prova, il team di sviluppo ha scelto di mettere a disposizione del pubblico una selezione di quattro personaggi. Tra questi ultimi non poteva ovviamente mancare l'eroina destinata a essere protagonista di Marvel's Avengers! Kamala Khan, alias Ms. Marvel, è dunque parte del cast di personaggi giocabili, al fianco di Hulk, Vedova Nera e Iron Man.

Per l'occasione, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato all'eroina, giovane nell'età, ma anche nella storia editoriale. Quest'ultima è infatti tra gli ultimi nati in casa Marvel, figlia di un percorso di rinnovamento e ampliamento dell'offerta editoriale avviato dal colosso del fumetto tra 2013 e 2016. Destinata a vestire i panni di Ms. Marvel, Kamala Khan è un'adolescente statunitense, musulmana d'origine, residente in New Jersey. In brevissimo tempo, il personaggio è riuscito a conquistarsi il favore di moltissimi lettori, che ne hanno portato la serie al successo. Per apprendere la storia delle sue origini, potete visionare il filmato che trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.



In chiusura, vi segnaliamo inoltre uno speciale dedicato alle abilità dei Vendicatori della Beta di Marvel's Avengers.