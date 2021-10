Aspettando Marvel's Spider-Man 2: ripercorriamo la storia di Venom nei videogiochi

Il trailer dell'annuncio di Marvel's Spider-Man 2 per PS5, oltre ad anticipare il team-up tra Peter Parker e Miles Morales, ha anche confermato l'introduzione di Venom - rivale, alleato e nemico tra i più celebri della storia dell'amichevole ragnetto di quartiere.

Nei giorni in cui si parla tanto anche del film Venom: La Furia di Carnage, recentemente approdato nei cinema di tutto il mondo, non abbiamo potuto fare a meno di approfondire la storia del Simbionte all'interno dei videogiochi, cominciata nel 1990 con il primo titolo della saga di The Amazing Spider-Man, lanciato su Amiga, Commodore 64, Atari ST e PC. Nel titolo bidimensionale, la furia di Venom venne perfettamente rappresentata dalla sua abilità di scomparire dalla scena per poi apparire velocemente dalla parte opposta dello schermo. Il Simbionte fece nuovamente la sua comparsa l'anno successivo in Spider-Man: The Videogame, stavolta su Sega Game Gear e Sega CD. Qui il personaggio acquisì ancora più spessore, presentandosi con una stazza imponente che non gli precludeva la possibilità di attaccare agilmente il malcapitato Peter Parker.

Curiosi di scoprire il resto della storia del personaggio? Allora guardate il Video Speciale in apertura di notizia e leggete il nostro speciale sulla storia videoludica di Venom.