Aspettando Marvel's Spider-Man 2: la serie Insomniac in sconto su PC

In attesa dell'inizio dell'edizione di febbraio 2023 di Steam Next Fest, il negozio digitale di Valve accoglie una promozione speciale dedicata a Spider-Man.

Il nuovo Affare del Fine Settimana proposto da Steam ha infatti per protagonista la serie di Insomniac Games dedicata al supereroe Marvel. Per l'occasione, le versioni PC di Marvel's Spider-Man: Remastered e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, originariamente esorditi in esclusiva su PS4 e PS5, sono proposte a prezzo ridotto.

Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli sull'iniziativa promozionale proposta da Steam:

Marvel's Spider-Man: Remastered : l'edizione rimasterizzata del primo Marvel's Spider-Man è proposta a 40,19 euro, con uno sconto del 33%;

: l'edizione rimasterizzata del primo Marvel's Spider-Man è proposta a 40,19 euro, con uno sconto del 33%; Marvel's Spider-Man: Miles Morales: avventura stand-alone che vede protagonista Miles Morales, è proposto a 33,49 euro, con uno sconto del 33%;

In entrambi i casi, i videogiocatori PC avranno pochi giorni di tempo a disposizione per approfittare dell'offerta. Il nuovo Affare del Fine Settimana attivato da Steam resterà infatti disponibile solamente sino al prossimoUn'occasione interessante per recuperare le precedenti avventure videoludiche di Peter Parker e Miles Morales, in vista del prossimo lancio di Marvel's Spider-Man 2 nell'autunno 2023 . In attesa di scoprire la data di lancio definitiva del titolo, ricordiamo che per il momento la produzione Insomniac Games è attesa. Non è tuttavia da escludere che, successivamente, Sony possa decidere di pubblicare il titolo anche su PC.