Aspettando Marvel's Spider-Man 2: ecco le splendide variant cover create da alcuni artisti

A pochi giorni di distanza dalla conferma di quella che sarà la finestra di lancio di Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5, Sony ha deciso di far realizzare ad alcuni artisti le versioni alternative delle copertine di fumetti storici dedicati all'arrampicamuri.

Il colosso dell'industria videoludica ha infatti deciso di ingaggiare cinque artisti di talento per celebrare il 60° anniversario dell'Uomo Ragno. Ai disegnatori è stato chiesto di reinterpretare cinque vecchie copertine degli albi sulle storie più famose del supereroe Marvel e il risultato è notevole. In ciascuno dei disegni realizzati dagli artisti troviamo ovviamente la versione di Insomniac Games dell'arrampicamuri, che è stato immaginato da John Staub, Oliver Fetscher, Dennis Chan, Daryl Mandryl e Bobby Hernandez. Ciascuna immagine è stata poi accompagnata da una breve intervista all'autore, così da comprendere quelle che sono state le sue ispirazioni e gli strumenti utilizzati per la realizzazione del disegno.

Prima di lasciarvi alle splendide copertine che questi cinque artisti hanno creato per Sony, vi invitiamo anche a dare un'occhiata alle parole di questi disegnatori sul post del PlayStation Blog dedicato all'anniversario di Spider-Man.

Sapevate che lo Spider-Man di Insomniac si può vedere anche nel trailer di Spider-Man Across the Spider-Verse?