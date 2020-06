Aspettando Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5: ecco chi è il super-eroe!

Gli studi di sviluppo di Insomniac Games sono in pieno fermento: la software house è infatti al lavoro su più progetti, entrambi destinati a farsi largo sulla prossima ammiraglia Sony.

Se da un lato troviamo infatti l'atteso Ratchet & Clank Rift Apart, dall'altra il team ha svelato anche un nuovo progetto legato all'universo della Casa delle Idee. Dopo il grande successo riscosso da Marvel's Spider-Man per PlayStation 4, Insomniac Games torna infatti a tessere un'ulteriore avventura calata tra le strade di New York e pronta ad ampliare il ragnoverso videoludico.

Stiamo ovviamente parlando di Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Ma chi è esattamente questo nuovo protagonista pronto ad aggirarsi oscillando tra i grattacieli della Grande Mela? Non tutti i videogiocatori hanno familiarità con l'universo cartaceo inchiostrato dagli sceneggiatori e disegnatori Marvel nel corso degli anni: per questa ragione la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato alle origini di Miles Morales e alla sua storia. Come di consueto, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!



In attesa di conoscere la finestra di lancio del gioco, il nostro Gabriele Laurino ha elaborato una prima analisi delle potenzialità del gioco PlayStation 5 nella sua anteprima di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.