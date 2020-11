Aspettando Mass Effect Legendary Edition: il primo capitolo compie 13 anni

Ci credete che sono già passati tredici anni da quando abbiamo conosciuto il comandante Shepard? Sono già due le generazioni di console che ci separano dall'uscita di Mass Effect, avvenuta su Xbox 360 il 20 novembre del 2007 in Nord America e il 23 novembre in Europa.

Sebbene il giorno del compleanno non sia proprio oggi, i ragazzi di BioWare hanno deciso di anticiparsi e fare gli auguri al primo capitolo di una saga GDR sci-fi destinata a segnare l'immaginario di milioni di videogiocatori. Per l'occasione, la compagnia canadese ci ha ricordato dell'immensa soddisfazione che molti di noi hanno provato quando hanno interrotto le comunicazioni con il consiglio della Cittadella: "Aww. Sembra che abbiamo perso il segnale, Joker!". Godetevi la clip allegata in calce a questa notizia.

Vi è venuta voglia di fermare Saren, partecipare a una missione suicida e salvare l'universo ancora una volta? Allora sarete felici di sapere che il primo capitolo, assieme agli altri due che compongono la trilogia, sono destinati a tornare nella primavera del 2021 con la Mass Effect Legendary Edition, una raccolta contenente Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 in versioni visivamente migliorate e complete di tutti i contenuti aggiuntivi. L'uscita è prevista su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. È inoltre stato confermato che un nuovo Mass Effect è in sviluppo!