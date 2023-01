Aspettando Max Payne 1 e 2 Remake: il capitolo originario risplende con la mod RTX

Galvanizzato dall'annuncio ufficiale di Max Payne 1 e 2 Remake, lo sviluppatore indipendente conosciuto sui social come Acoulte93 ha deciso di ingannare l'attesa per il ritorno dell'epopea sparatutto targata Remedy realizzando una mod RTX per il capitolo originario.

Il modder e programmatore indipendente sta ricostruendo il sistema di illuminazione del primissimo atto della saga sparatutto di Max Payne per renderlo ancora più immersivo con l'ausilio delle ultime tecnologie di path tracing accessibili tramite la nuova piattaforma di modding NVIDIA RTX Remix.

L'autore di questo progetto mostra i frutti del suo lavoro con una serie di scatti che testimoniano la bontà del nuovo sistema RTX implementato per ricostruire l'illuminazione dinamica e le ombre. Il prossimo passo sarà l'utilizzo di AI Texture Super Resolution, uno dei tanti strumenti integrati in RTX Remix per migliorare la qualità delle texture attraverso una IA Neurale e la potenza di elaborazione delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX di nuova generazione.

In calce alla notizia trovate i tweet condivisi da Acoulte93 con le immagini della mod grafica di Max Payne realizzata con i medesimi strumenti di sviluppo del recentemente lanciato Portal RTX: a tal proposito, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sul path tracing in tempo reale di Portal RTX.