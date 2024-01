Aspettando Max Payne Remake: la demo RTX Remix del gioco originale riceve il Path Tracing

Il primo, leggendario capitolo della più che ventennale serie di Max Payne rivive nel progetto portato avanti da 'Slasks Psykbunker', un modder che si è servito degli strumenti creativi di RTX Remix per ricostruire in Path Tracing le ambientazioni dello sparatutto ideato da Sam Lake.

La demo di Max Payne Remixed è già disponibile in via del tutto gratuita sulle pagine di ModDB, con tanto di parametri da configurare per tarare il livello di dettaglio degli effetti di illuminazione, riflessi e ombre gestite in Path Tracing.

Come per ogni altro videogioco del passato ricostruito con gli strumenti di RTX Remix, anche in questo caso i possessori di una scheda video NVIDIA GeForce RTX possono attivare il DLSS per aumentare le prestazioni e il framerate.

La versione Remixed di Max Payne vanta tutta una serie di migliorie, ottimizzazioni e 'potenziamenti grafici', dalle sorgenti luminose personalizzate alla rimasterizzazione di texture, modelli poligonali e superfici ambientali.

Rimanendo in tema di mod basate su RTX Remix, qui trovate il nostro approfondimento con tanto di video su Half-Life 2 RTX con Path Tracing, un progetto amatoriale degli studi Orbifold che promette di attualizzare il comparto grafico del capolavoro sparatutto di Valve.