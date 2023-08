Aspettando Metal Gear Solid 3 Remake: la serie Konami è a 60 milioni di copie vendute

Mentre c'è grande curiosità da parte dei fan su Metal Gear Solid Delta Snake Eater, il remake del terzo capitolo, la serie ideata da Hideo Kojima ha oltrepassato in via ufficiale un considerevole obiettivo in termini di copie vendute.

Con un post pubblicato sul sito ufficiale, l'azienda nipponica ha infatti confermato che il brand, lanciato sul mercato nel lontano luglio 1987 con il primissimo Metal Gear, ha ad oggi venduto più di 60 milioni di copie in tutto il mondo. Purtroppo non sappiamo quale capitolo della serie abbia maggiormente contribuito a raggiungere un simile obiettivo, ma in ogni caso si tratta di un numero molto importante, probabilmente destinato ad aumentare grazie al rifacimento del terzo capitolo e ad eventuali operazioni future con cui Konami potrebbe decidere di far proseguire la serie senza il suo storico autore.

A tal proposito, vi ricordiamo che proprio un elemento presente nella descrizione del gioco sulle piattaforme di distribuzione digitale potrebbe aver anticipato l'arrivo di altri remake dei vecchi capitoli di Metal Gear Solid, che andranno così ad affiancare l'arrivo di tutti gli episodi grazie alle collection per PC e console.

Tra gli altri risultati di rilievo evidenziati da Konami troviamo quelli relativi alla serie eFootball, che ha superato i 700 milioni di download lo scorso marzo 2023.