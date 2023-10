Aspettando Monster Hunter Paradise: cosa vorremmo dal nuovo hunting game di Capcom

Cosa ci aspettiamo da Monster Hunter Paradise? L'eccezionale successo ottenuto da Capcom con MH World e Rise, e dalle rispettive espansioni, alimenta le speranze e i sogni degli appassionati per il futuro della serie.

Con la storica software house giapponese impegnata nello sviluppo del nuovo motore grafico REX Engine, i patiti di Monster Hunter guardano infatti con interesse crescente al prossimo capitolo di questa ormai iconica serie che, lo ricordiamo, compirà vent'anni nel 2024.

Quali forme potrà assumere il rumoreggiato Monster Hunter Paradise? Partendo dall'ottimo lavoro svolto da Capcom negli episodi più recenti della serie, gli appassionati stanno alimentando un'accesa discussione sui social e sui forum videoludici più frequentati per intuire le prossime mosse dell'azienda nipponica e riuscire, così facendo, a scoprire quali possano essere le principali innovazioni del prossimo capitolo di Monster Hunter.

Una grafica davvero nextgen

Ripensando proprio alle parole pronunciate di recente dai programmatori di Capcom nel presentare il REX Engine, per il nuovo Monster Hunter è lecito attendersi un balzo grafico e tecnologico non troppo dissimile da quello che dovremmo sperimentare con Dragon's Dogma 2: spazio perciò ad ambientazioni sensibilmente più ampie e ricche di dettagli, ad animazioni più fluide per cacciatori e creature e ad una vera e propria 'esplosione' di effetti particellari, tutti fattori che dovrebbero consentire al titolo di lasciarsi definitivamente alle spalle le limitazioni delle piattaforme della passata generazione e sfruttare appieno le tecnologie e le potenzialità dell'hardware più attuale.



Scenari più esotici e dinamici

Un altro aspetto sul quale i fan di Monster Hunter stanno dibattendo sui social e sui forum è quello legato alla varietà degli scenari e alle 'peculiarità ludiche' offerte da ciascun bioma: c'è ad esempio chi ipotizza delle ambientazioni esotici (come isole fluttuanti o scenari dall'aspetto alieno e pieni di mostri bizzarri), altri invece sognano ambientazioni caratterizzate da condizioni climatiche mutevoli che modificano in maniera dinamica l'approccio da adottare in ogni battuta di caccia.



E che dire allora delle opportunità offerte dalle ambientazioni marine o ipogee con delle enormi caverne dai biomi mutevoli? In generale, i fan sognano degli scenari con tanti elementi interattivi che contribuiscano a rendere più varia l'esperienza di gioco da vivere nell'esplorazione e nella caccia.

Combattimenti più profondi

Con ogni probabilità, il nuovo capitolo del kolossal Capcom rimarrà saldamente ancorato alle meccaniche di gameplay che hanno fatto la fortuna della serie trasformando Monster Hunter in un'IP da record, ma difficilmente il team giapponese deciderà di 'dormire sugli allori'; al contrario, gli appassionati si attendono tante innovazioni e sorprese anche nel sistema di combattimento.



L'ingresso di Monster Hunter nella nuova generazione potrebbe comportare delle profonde modifiche alle dinamiche di gameplay deputate alla preparazione delle battute di caccia, con attività sempre più complesse e strutturate da dover svolgere sia da soli che in multiplayer prima di impegnarsi nella battaglia vera e propria contro la creatura designata. Anche il sistema di gestione ed evoluzione degli equipaggiamenti e delle armi potrebbe essere riformulato per garantire una più ampia rosa di attacchi e tecniche di combattimento, da aggiungersi magari a delle funzionalità inedite da sfruttare anche nell'esplorazione dei biomi e nell'interazione con gli ambienti.

E voi, quali speranze o sogni nutrite per il prossimo capitolo di Monster Hunter? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise, il miglior hunting game di tutti i tempi.