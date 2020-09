Aspettando Monster Hunter Stories 2: il gioco Nintendo 3DS spopola su Amazon

Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct dedicato agli annunci firmati da team Terze Parti, è giunto l'annuncio ufficiale del ritorno della saga di Monster Hunter su hardware della casa di Kyoto.

Dopo l'assenza di Monster Hunter: World dal catalogo della console ibrida, Capcom ha infatti annunciato l'arrivo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins su Nintendo Switch. Il gioco rappresenterà un sequel del primo Monster Hunter Stories, pubblicato nel corso del 2016 su Nintendo 3DS. Ebbene, sembra che nell'attesa del 2021, anno fissato per la pubblicazione del titolo, molti giocatori abbiano deciso di riprendere in mano il suo predecessore!

A suggerirlo sono le classifiche di vendita diffuse da Amazon USA: al momento, il noto portale di e-commerce qualifica infatti Monster Hunter Stories come il gioco Nintendo 3DS più venduto sulla piattaforma. Il titolo è inoltre l'undicesimo prodotto più venduto tra quelli correlati alla console portatile della Grande N. Un risultato non indifferente, se consideriamo che il primo Monster Hunter Stories è uscito ormai da quattro anni.



Inoltre, ricordiamo che, solo pochi giorni fa, il colosso videoludico giapponese ha ufficialmente annunciato il termine della produzione di Nintendo 3DS, in tutte le numerose varianti di modelli esistenti. Con la decisione di terminare la fabbricazione delle console della famiglia 3DS, ha di fatto fine una vera e propria era videoludica in casa Nintendo.