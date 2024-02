Aspettando Monster Hunter Wilds, il Monster Hunter Bar di Osaka accoglie i cacciatori!

La fine del 2023 è stata fondamentale per tutti i cacciatori: l'annuncio inaspettato di Monster Hunter Wilds darà il via ad una nuova sessione di caccia nel corso del 2025, attesa dai fan del celebre brand videoludico. Prima di combattere contro pericolosi mostri in questo nuovo mondo, però, Capcom e Pasela hanno dato vita ad un'incredibile novità.

In quel di Osaka, Giappone, ha aperto ufficialmente Monster Hunter Bar WEST, il locale pensato per rifocillarsi prima di uno scontro contro i temibili wyvern dell'universo videoludico della software house nipponica. A partire dal 1° marzo 2024, l'attività commerciale pensata per i fan di Monster Hunter sarà inaugurata al quarto piano del Pasela Resorts Nanva Dotonbori. Pronti a mettere piede nel secondo bar a tema Monster Hunter esistente in Giappone, dopo quello di Akihabara?

Se sì, è il momento di preparare gli zenny. Con un po' di anticipo rispetto all'apertura del locale, sono stati resi disponibili i nomi ed i prezzi di alcuni prodotti acquistabili in loco. Qui di seguito trovate l'elenco completo dei piatti attualmente conosciuti:

Bevanda Arch-Tempered Xeno'jiiva: 880 zenny (~$5,88);

Bevanda Lunastra Arcitemperata: 880 zenny (~$5,88);

Insalata di patate Downy Crake: 935 zenny (~$6,25);

Tagliatelle esplosive del Risen Teostra: 1.320 zenny (~$8,83);

Risotto al formaggio Velkhana: 1.320 zenny (~$8,83).

Il tasso di cambio zenny-dollari statunitensi è aggiornato al 29 febbraio 2024, data odierna. Cosa ne pensate dell'attività commerciale prossima all'apertura? Siete pronti a richiedere un bel piatto, prima di affrontare la prossima creatura che minaccerà l'ecosistema? Nel frattempo, i riflettori continuano ad essere puntati sulla ventura produzione dell'hunting game di Capcom: l'azienda ha chiesto pazienza per le nuove informazioni sul gameplay di Monster Hunter Wilds e molto altro.