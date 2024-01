Aspettando Monster Hunter Wilds: registrati oltre 150 mila giocatori su World

Oltre al successo registrato da Monster Hunter World con la vendita di oltre 23 milioni di copie, la community videoludica attorno all'iterazione dell'hunting game di Capcom è tornata a popolare le sale di di Astera e Seliana. L'interesse per la saga di Monster Hunter è più vivo che mai, soprattutto a distanza di poco dall'anniversario del brand.

Poco meno di un mese fa, Monster Hunter World ha registrato un'impennata di giocatori su Steam, complice l'iniziativa dal nome Return to World che ha riportato in auge il titolo del franchise. L'interesse per Monster Hunter World non è andato a scemare, come dimostrato dai recenti dati pubblicati da SteamCharts: il capitolo in questione è sulla cresta dell'onda, con un nuovo picco massimo rispetto agli ultimi quattro anni.

Nella giornata di oggi 5 gennaio 2024, infatti, sono tornate all'attivo su Monster Hunter World oltre 150 mila giocatori. Si tratta di un traguardo sensazionale, il quale si inserisce tra i record più importanti del progetto per l'utenza Steam: in precedenza, infatti, l'ultimo picco di oltre 150 mila giocatori corrisponde dal periodo che va da gennaio ad aprile 2020. Il 2024 è iniziato alla grande per Capcom e per Monster Hunter, con il capitolo dal titolo "World" che ha conseguito un picco di 154,121 utenti nelle ultime 24 ore.