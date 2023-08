Aspettando Nintendo Switch 2: Zelda Ocarina of Time è spettacolare in UE5

A circa un anno di distanza dalla pubblicazione dell'ultimo video del remake di The Legenf od Zelda: Ocarina of Time, l' Unreal Engine 5 torna a mostrarsi in azione in un interessante video confronto.

Realizzato dal noto El Analista de Bits e disponibile in apertura di news, il filmato propone un confronto diretto tra il gioco originale Nintendo e il rifacimento fan-made. Firmato da un gruppo di appassionati, il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time riscrive completamente l'estetica del capolavoro della Grande N. Come potete verificare nel video, il sistema di illuminazione, le nuove texture, i modelli e le animazioni aggiuntive conferiscono al mondo di Hyrule un fascino senza precedenti. Cosa ve ne pare del lavoro svolto dagli autori di questo fan-remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time?



Con l'Unreal Engine 5 ormai sempre più diffuso entro le software house di tutto il mondo, i progetti che fanno affidamento sul motore di Epic Games aumentano ogni giorno. Dall'ancora misterioso Hellblade II: Senua's Saga al promettente Black Myth Wukong, molti giochi in sviluppo in UE5 debutteranno su PS5, Xbox Series X|S e PC nel corso dei prossimi anni. Nel frattempo, in quel di Kyoto si inizia a vociferare di un imminente annuncio di Nintendo Switch 2.