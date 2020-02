Aspettando Nioh 2: il primo capitolo compie 3 anni e supera le 3 milioni di copie

Mentre la data di lancio di Nioh 2 si fa sempre più vicina, i ragazzi di Koei Tecmo e Team Ninja si sono presi una piccola pausa per celebrare l'eccellente primo capitolo, lanciato esattamente tre anni fa su PlayStation 4.

In occasione del suo terzo anniversario, le due compagnie hanno rivelato che Nioh ha raggiunto quota tre milioni di compie vendute: nel dato, che tiene conto sia della versione PS4 che dell'edizione per PC uscita qualche mese dopo (novembre 2017), sono incluse sia le unità fisiche distribuite i negozi che quelle vendute effettivamente ai giocatori in formato digitale. Esattamente un anno fa il totale ammontava a 2,5 milioni, mentre il traguardo delle 2 milioni di unità è stato raggiunto nel maggio del 2018.

Il ritmo delle vendite, con tutta probabilità, calerà con l'arrivo di Nioh 2 sugli scaffali fissato per il 13 marzo esclusivamente su PlayStation 4. Se il gioco vi ha sempre incuriosito ma non avete avuto il tempo di informarvi, vi consigliamo di guardare il nostro Video Speciale su tutto quello che c'è da sapere su Nioh 2. Dopodiché, in attesa della recensione vera e propria, potrete godervi la prova dell'ultima demo di Nioh 2, che si concentra su gameplay, editor e combattimenti contro i boss.