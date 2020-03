Aspettando Overwatch 2, un nuovo Eroe potrebbe unirsi a Overwatch: teaser da Blizzard!

Mentre gli appassionati dell'hero shooter possono sbizzarrirsi nell'evento Archivi di Overwatch, dagli account social di Blizzard arriva un bizzarro ed intrigante messaggio.

Sulle pagine di Twitter è infatti stato pubblicato il cinguettio che potete visionare direttamente in calce a questa news. Al suo interno viene proposto un file interessante, ribattezzato "Personal Log della Dottoressa Mina Liao". Il frammento di documento offre una breve riflessione su di una crescente atmosfera di odio nei confronti degli omnic e sulla difficoltà nel far accettare l'esistenza delle intelligenze artificiali agli esseri umani.

In quella che sembra la pagina di un diario personale, la Dottoressa spera che il suo prossimo progetto possa contribuire a modificare questa situazione. Protagonista delle sue ricerche è qualcosa che viene definito come "Athena Prototype". Ad essere particolarmente interessante è proprio il nome "Athena": gli appassionati non faticheranno infatti ad associarlo all'intelligenza artificiale utilizzata da Winston per riunire i membri di Overwatch. Un riferimento che ha spinto parte della community a formulare un'ipotesi ardita e intrigante: che Blizzard stia suggerendo l'imminente ingresso in campo di Athena in forma di Eroe? Altri, invece, sembrano pronti a scommettere sul futuro arrivo della stessa Dotteressa Mina Liao.



In attesa di eventuali ulteriori indizi da Blizzard, ricordiamo che diversi rumor indicano Overwatch 2 in arrivo nel 2020.