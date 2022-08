Aspettando Overwatch 2: svelato l'Anniversary Remix Vol.3, l'ultimo evento di Overwatch

In vista del sempre più prossimo lancio di Overwatch 2, Blizzard dà seguito ai piani per l'Anniversario di Overwatch annunciando l'ultimo evento che attraverserà la dimensione sci-fi dell'hero shooter.

L'Anniversary Remix Volume 3 sostituisce i Summer Games di Overwatch per consentire agli appassionati di acquisire tutti gli oggetti cosmetici degli eventi precedenti, ivi comprese le emote, le skin, le icone dei giocatori e altre customizzazioni. Nel corso dell'evento sarà possibile sbloccare anche delle versioni "remixate" delle skin speciali dei passati eventi.

L'attività promossa da Blizzard rientra così nel novero delle iniziative che ci condurranno verso la nuova era dell'hero shooter rappresentata dal passaggio a Overwatch 2: tutti gli elementi per la customizzazione estetica sbloccati in questo e nei precedenti eventi, infatti, verranno trasferiti al prossimo capitolo della serie sparatutto.

Come svelato da Blizzard con il teaser trailer dell'Anniversary Remix Vol. 3, l'ultimo evento a tempo limitato di Overwatch partirà nella giornata di martedì 9 agosto e si concluderà il 30 agosto. Quanto al futuro, la casa di Irvine ha già fatto sapere alla propria community che non ci saranno altre Open Beta di Overwatch 2 fino al lancio del nuovo capitolo dell'hero shooter a vocazione cooperativa, atteso per il 4 ottobre su PC e console.