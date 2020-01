Aspettando Persona 6: autore della serie vuole accelerare l'uscita dei giochi in Occidente

In seguito al grande successo riscosso dal quinto capitolo della serie Persona, tanto in Oriente quanto in Occidente, il team di Atlus ha deciso di riproporre sul mercato una versione ampliata del JRPG: Persona 5 Royal.

Quest'ultimo è approdato in Giappone lo scorso 31 ottobre, mentre la pubblicazione nel Vecchio Continente è attualmente attesa per il 31 marzo 2020. I videogiocatori europei potranno dunque mettere le mani sul titolo, ma con cinque mesi di ritardo rispetto ai colleghi nipponici: in futuro, questa tendenza potrebbe modificarsi.

Ad offrire speranza in tal senso, è stato Kazuhisa Wada, l'autore della serie Persona. Intervistato dalla redazione di 4Gamer, quest'ultimo ha infatti condiviso una dichiarazione decisamente interessante: "Per quanto riguarda le nostre campagne promozionali all'estero, - ha esordito - ho recentemente dato uno sguardo ai nostri sistemi di comunicazione utilizzati in Giappone, e mi piacerebbe davvero molto utilizzarli anche altrove. Vorrei ridurre lo scarto temporale tra le nostre pubblicazioni in Giappone ed il resto del mondo il più possibile. In questa maniera, potremmo condividere il nostro entusiasmo con più giocatori [...]".

Un'affermazione che lascerebbe ben sperare per il futuro Persona 6, su cui Atlus ha già avviato i lavori. Una maggiore attenzione nei confronti del pubblico occidentale è del resto già stata dimostrata dalla software house proprio recentemente, con l'annuncio che Persona 5 Royal supporterà i sottotitoli in italiano, francese, tedesco e spagnolo: tutte lingue che vanno ad affiancare l'inglese per la prima volta nella storia della serie JRPG.