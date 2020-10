Aspettando Pikmin 3 Deluxe: cinque cose da sapere sul mondo della serie

Manca ancora qualche giorno all'uscita di Pikmin 3 Deluxe su Nintendo Switch, fissata per il 30 ottobre. Dopo aver giocato a fondo la demo, abbiamo deciso di non starcene con le mani in mano e compiere un viaggio alla scoperta dei segreti del suo mondo, tra messaggi ecologisti e sfumature sinistramente oscure.

Per agevolare il viaggio, abbiamo scelto di selezionare cinque differenti aspetti, la cui conoscenza risulta fondamentale per la comprensione del mondo di Pikmin 3. Innanzitutto, ci sembra doveroso specificare che i protagonisti dell'avventura sono tre minuti esploratori del pianeta Koppai, Alph, Charlie e Brittany. Con la propria patria in profonda crisi a causa di un eccessivo consumo di risorse naturali, il trio è in cerca di nuove fonti di sostentamento per scongiurare una carestia. Ovviamente, l'esplorazione dello spazio non poteva che condurli proprio su PNF-404, dove intrecceranno il proprio destino a quello del Capitano Olimar.

Sappiate, in ogni caso, che non tutti i Pikmin sono uguali: i rossi sono immuni al fuoco e abili nel combattimento, mentre quelli blu sono gli unici in grado di avventurarsi in acqua. I gialli, invece, sono ottimi conduttori di elettricità. Il terzo capitolo della serie ha inoltre aggiunto i Pikmin rocciosi, simili a sassolini, pronti a scagliarsi contro le superfici più resistenti per abbatterle fragorosamente, e gli utili Pikmin alati, in grado di sollevare ostacoli, raggiungere aree sopraelevate, sorvolare specchi d'acqua o ingaggiare battaglia con ostili creature volanti.

Curiosi di scoprire gli altri segreti del mondo di Pikmin 3? Guardate il video in apertura di notizia oppure leggete lo speciale sull'evoluzione della serie Pikmin curato dalla nostra Cristina Bona.