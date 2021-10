Aspettando Pikmin 4: la serie Nintendo compie 20 anni dall'esordio

Era il 26 ottobre del 2001 quando il primo capitolo di Pikmin esordì in Giappone su Nintendo GameCube. Il giocatore impersonava il capitano spaziale Olimar, atterrato su un pianeta alieno ed entrato in contatto con i Pikmin, piccoli esserini dalla forma vagamente vegetale che lo aiutarono a recuperare i pezzi della sua navicella.

Il franchise Nintendo compie dunque oggi 20 anni dalla pubblicazione del capostipite della serie, a cui avrebbe poi fatto seguito Pikmin 2 su GameCube nel 2004, e Pikmin 3 nel 2013 su Wii U. La serie è stata poi arricchita con Hey! Pikmin, primo capitolo per dispositivi mobile uscito nel 2017, e Pikmin 3 Deluxe, riedizione del gioco pubblicata a fine 2020 su Nintendo Switch.

Ad un ventennio di distanza dalla nascita della serie, Nintendo lavora insieme a Niantic Labs, già autori di Pokémon GO, per realizzare Pikmin Bloom, un ambizioso progetto in Realtà Aumentata. Ma, più di qualsiasi altra cosa, i giocatori rimangono in fervente attesa della presentazione ufficiale di Pikmin 4, sino ad oggi non ancora avvenuta. L'ultima volta che Shigeru Miyamoto ha parlato del titolo risale al 2017, e nemmeno il Direct tenutosi a settembre, in prossimità del ventessimo anniversario, è servito a diffondere novità in merito. La speranza è che il raggiungimento di un traguardo così importante per la serie possa incentivare Nintendo a regalare presto ai suoi fan affezionati il tanto atteso quarto capitolo per Switch. Voi cosa vi aspettate dal futuro di Pikmin?